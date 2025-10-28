Каталог компаній
Societe Generale
Societe Generale Бізнес-аналітик Зарплати

Компенсація Бізнес-аналітик in India у Societe Generale становить ₹2.68M за year для L3. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹1.8M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Societe Generale. Останнє оновлення: 10/28/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹2.68M
₹2.42M
₹0
₹254K
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Які кар'єрні рівні в Societe Generale?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Бізнес-аналітик в Societe Generale in India складає річну загальну компенсацію ₹3,555,332. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Societe Generale для позиції Бізнес-аналітик in India складає ₹1,795,167.

