Societe Generale
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

Societe Generale Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in India у Societe Generale варіюється від ₹1.69M за year для L1 до ₹2.69M за year для L7. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹1.96M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Societe Generale. Останнє оновлення: 10/28/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
(Початковий рівень)
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Які кар'єрні рівні в Societe Generale?

Включені посади

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Societe Generale in India складає річну загальну компенсацію ₹3,661,308. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Societe Generale для позиції Інженер-програміст in India складає ₹1,965,767.

