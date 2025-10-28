Компенсація Інженер-програміст in India у Societe Generale варіюється від ₹1.69M за year для L1 до ₹2.69M за year для L7. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹1.96M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Societe Generale. Останнє оновлення: 10/28/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
