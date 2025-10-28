Каталог компаній
Societe Generale
  • Зарплати
  • Продакт-дизайнер

  • Всі зарплати Продакт-дизайнер

Societe Generale Продакт-дизайнер Зарплати

Компенсація Продакт-дизайнер in France у Societe Generale становить €49.5K за year для L3. Медіанний yearний пакет компенсації in France становить €49.1K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Societe Generale. Останнє оновлення: 10/28/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€49.5K
€49.5K
€0
€0
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Які кар'єрні рівні в Societe Generale?

Включені посади

UX-дизайнер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-дизайнер в Societe Generale in France складає річну загальну компенсацію €63,738. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Societe Generale для позиції Продакт-дизайнер in France складає €42,366.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Societe Generale

Схожі компанії

  • ICICI Bank
  • JPMorgan Chase
  • Deutsche Bank
  • Bank of America
  • Associated Bank
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси