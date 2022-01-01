Довідник компаній
Ingram Micro
Ingram Micro Зарплати

Діапазон зарплат Ingram Micro коливається від $10,091 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $264,924 для Архітектор рішень на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Ingram Micro. Останнє оновлення: 8/12/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $10.1K
Дизайнер продукту
Median $168K

UX-дизайнер

Науковець даних
Median $83.9K

Бізнес-аналітик
$186K
Фінансовий аналітик
$127K
Інформаційний технолог (ІТ)
$146K
Маркетинг
$101K
Менеджер продукту
$83.6K
Менеджер проекту
$119K
Продажі
$72.5K
Інженер з продажів
$20.7K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$81K
Архітектор рішень
$265K
Технічний менеджер програми
$176K
Дослідник користувацького досвіду
$77.4K
Венчурний капіталіст
$66.7K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Ingram Micro, є Архітектор рішень at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $264,924. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Ingram Micro, становить $92,702.

Інші ресурси