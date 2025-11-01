Каталог компаній
Ingram Micro
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Продакт-дизайнер

  • Всі зарплати Продакт-дизайнер

Ingram Micro Продакт-дизайнер Зарплати

Компенсація Продакт-дизайнер in United States у Ingram Micro становить $183K за year для Principal Product Designer. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $165K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ingram Micro. Останнє оновлення: 11/1/2025

Середня Компенсація за Рівень
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Associate Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Переглянути 2 Більше рівнів
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані
Які кар'єрні рівні в Ingram Micro?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Продакт-дизайнер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади

Подати нову посаду

UX-дизайнер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-дизайнер в Ingram Micro in United States складає річну загальну компенсацію $220,300. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Ingram Micro для позиції Продакт-дизайнер in United States складає $161,197.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Ingram Micro

Схожі компанії

  • Red Hat
  • Rackspace
  • A10 Networks
  • NETSCOUT
  • Domo
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси