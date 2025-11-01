Компенсація Продакт-дизайнер in United States у Ingram Micro становить $183K за year для Principal Product Designer. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $165K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ingram Micro. Останнє оновлення: 11/1/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Associate Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включені посадиПодати нову посаду