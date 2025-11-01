Компенсація Інженер-програміст in India у Ingram Micro варіюється від ₹925K за year для Software Engineer II до ₹1.65M за year для Senior Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹1.11M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ingram Micro. Останнє оновлення: 11/1/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Associate Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹793K
₹65.6K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
