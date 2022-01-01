Каталог компаній
Domo
Domo Зарплати

Зарплата Domo варіюється від $22,928 загальної компенсації на рік для Графічний дизайнер на нижньому рівні до $183,000 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Domo. Останнє оновлення: 10/14/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $155K
Продукт-дизайнер
Median $115K

UX-дизайнер

Продукт-менеджер
Median $183K

Маркетинг
Median $183K
Адміністративний асистент
$44.8K
Дата-сайентист
$125K
Графічний дизайнер
$22.9K
Рекрутер
$141K
Продажі
$163K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$159K
Технічний програмний менеджер
$77.4K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Domo Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Domo - це Продукт-менеджер з річною загальною компенсацією $183,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Domo складає $140,700.

