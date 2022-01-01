Domo Зарплати

Зарплата Domo варіюється від $22,928 загальної компенсації на рік для Графічний дизайнер на нижньому рівні до $183,000 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Domo. Останнє оновлення: 10/14/2025
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Domo Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)
