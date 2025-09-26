Каталог компаній
GovTech
    Levels FYI
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

GovTech Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Singapore у GovTech становить SGD 122K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації GovTech. Останнє оновлення: 9/26/2025

Медіанний пакет
company icon
GovTech
AI Engineer
Singapore, SG, Singapore
Загалом за рік
SGD 122K
Рівень
II
Базова зарплата
SGD 102K
Stock (/yr)
SGD 0
Бонус
SGD 20.2K
Років у компанії
4 Роки
Років досвіду
4 Роки
Які кар'єрні рівні в GovTech?

SGD 211K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Включені посади

Full-Stack програмний інженер

Інженер даних

DevOps-інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в GovTech in Singapore складає річну загальну компенсацію SGD 179,587. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в GovTech для позиції Інженер-програміст in Singapore складає SGD 105,221.

Інші ресурси