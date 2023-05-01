Каталог компаній
GovTech
GovTech Зарплати

Зарплата GovTech варіюється від $8,514 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $163,213 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників GovTech. Останнє оновлення: 9/8/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $95.1K

Full-Stack програмний інженер

Інженер даних

DevOps-інженер

Продукт-менеджер
Median $105K
Дата-сайентист
Median $100K

Продукт-дизайнер
Median $73.2K

UX-дизайнер

Бізнес-аналітик
Median $76.9K
Проєктний менеджер
Median $110K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $163K
Аналітик даних
$8.5K
Управління персоналом
$82.1K
Програмний менеджер
$117K
Аналітик з кібербезпеки
$69.6K
Архітектор рішень
$103K

Архітектор даних

Технічний програмний менеджер
$74.6K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в GovTech - це Менеджер з розробки програмного забезпечення з річною загальною компенсацією $163,213. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в GovTech складає $95,115.

