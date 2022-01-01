Довідник компаній
Roblox Зарплати

Діапазон зарплат Roblox коливається від $19,386 у загальній компенсації на рік для Графічний дизайнер на нижньому кінці до $1,200,556 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Roblox. Останнє оновлення: 8/19/2025

$160K

Інженер-програміст
IC1 $222K
IC2 $333K
IC3 $422K
IC4 $512K
IC5 $793K
IC6 $740K
TD1 $1.2M

Інженер машинного навчання

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Інженер мережевих технологій

Інженер з забезпечення якості

Інженер виробничого програмного забезпечення

Інженер з безпеки

Інженер надійності сайту

Інженер розробки відеоігор

Менеджер продукту
IC2 $236K
IC3 $352K
IC4 $365K
IC5 $555K
IC6 $712K
Рекрутер
IC4 $198K
M1 $296K
M2 $289K

Технічний рекрутер

Дизайнер продукту
IC1 $182K
IC4 $357K
IC5 $477K

UX-дизайнер

Науковець даних
IC3 $328K
IC4 $428K
IC5 $512K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
IC1 $723K
IC5 $677K
IC6 $742K
Фінансовий аналітик
Median $185K
Маркетинг
Median $260K
Адміністративний асистент
$141K
Бізнес-аналітик
$161K
Менеджер з науки даних
$564K
Графічний дизайнер
$19.4K
Людські ресурси
$281K
Інформаційний технолог (ІТ)
$275K
Менеджер з дизайну продукту
$467K
Менеджер програми
$296K
Аналітик кібербезпеки
$318K
Технічний менеджер програми
$274K
Технічний письменник
$191K
Довіра та безпека
$228K
Венчурний капіталіст
$653K
Графік вестингу

33%

РІК 1

33%

РІК 2

33%

РІК 3

Тип акції
RSU

У Roblox RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33% нараховується в 1st-РІК (8.25% щоквартально)

  • 33% нараховується в 2nd-РІК (8.25% щоквартально)

  • 33% нараховується в 3rd-РІК (8.25% щоквартально)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип акції
RSU

У Roblox RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

Часті запитання

Інші ресурси