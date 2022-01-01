Каталог компаній
Dropbox
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Dropbox Зарплати

Зарплата Dropbox варіюється від $85,576 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $884,238 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Dropbox. Останнє оновлення: 9/10/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
IC1 $177K
IC2 $262K
IC3 $357K
IC4 $489K
IC5 $642K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Інженер даних

Програмний інженер безпеки

Продукт-дизайнер
IC1 $167K
IC2 $207K
IC3 $283K
IC4 $367K
IC5 $385K

Дизайнер взаємодії

UX-дизайнер

Продукт-менеджер
IC2 $202K
IC3 $270K
IC4 $358K
IC5 $502K
IC6 $740K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Менеджер з розробки програмного забезпечення
M3 $443K
M4 $470K
M5 $600K
M6 $884K
Дата-сайентист
IC2 $174K
IC3 $246K
IC4 $276K
Маркетинг
IC3 $170K
IC4 $205K
IC5 $281K
Технічний програмний менеджер
IC3 $253K
IC4 $314K
Рекрутер
IC3 $154K
IC4 $212K
UX-дослідник
Median $240K
Менеджер з продуктового дизайну
Median $426K
Програмний менеджер
Median $157K
Продажі
Median $180K
Архітектор рішень
Median $171K

Архітектор даних

Архітектор Хмарної Безпеки

Адміністративний асистент
$104K
Бізнес-операції
$191K
Менеджер бізнес-операцій
$151K
Бізнес-аналітик
$198K
Розвиток бізнесу
$428K
Керівник апарату
$111K
Корпоративний розвиток
$134K
Обслуговування клієнтів
$85.6K
Аналітик даних
$197K
Менеджер з науки про дані
$667K
Фінансовий аналітик
$96.5K
Графічний дизайнер
$222K
Інженер з апаратного забезпечення
$308K
Управління персоналом
$343K
IT-спеціаліст
$145K
Юридичний відділ
$196K
Маркетингові операції
$180K
Менеджер з партнерства
$98.6K
Інженер з продажів
$365K
Аналітик з кібербезпеки
$319K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Dropbox RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Є питання? Запитайте спільноту.

Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.

Відвідати зараз!

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Dropbox - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the M6 level з річною загальною компенсацією $884,238. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Dropbox складає $242,822.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Dropbox

Схожі компанії

  • Roku
  • Telenav
  • LinkedIn
  • Lyft
  • Pinterest
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси