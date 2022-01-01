Каталог компаній
Airbnb Зарплати

Зарплата Airbnb варіюється від $33,473 загальної компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому рівні до $836,108 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Airbnb. Останнє оновлення: 9/4/2025

Логотип Airbnb

$57K

Інженер-програміст
G7 $186K
G8 $309K
G9 $443K
G10 $587K
G11 $836K

Android-інженер

Мобільний програмний інженер

Frontend програмний інженер

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Інженер даних

Дата-сайентист
L3 $224K
L4 $237K
L5 $345K
L6 $502K
L7 $827K
Продукт-менеджер
L4 $292K
L5 $434K
L6 $512K
L7 $724K

Продукт-дизайнер
L6 $304K
L7 $201K
L8 $272K
L9 $406K
L10 $463K
L11 $706K

UX-дизайнер

Менеджер з розробки програмного забезпечення
M1 $602K
M2 $765K
Рекрутер
G8 $189K
G9 $209K

Технічний рекрутер

Технічний програмний менеджер
L5 $349K
L6 $499K
Фінансовий аналітик
Median $301K
Проєктний менеджер
Median $200K
Маркетинг
Median $300K
Програмний менеджер
Median $330K
Бізнес-аналітик
Median $33.5K
Аналітик даних
Median $157K
Юридичний відділ
Median $275K

Юрисконсульт

Продажі
Median $100K
Менеджер з науки про дані
Median $620K
Адміністративний асистент
Median $155K
Розвиток бізнесу
Median $130K
IT-спеціаліст
Median $230K
UX-дослідник
Median $340K
Бухгалтер
$190K

Технічний бухгалтер

Бізнес-операції
$349K
Менеджер бізнес-операцій
$267K
Копірайтер
$246K
Управління персоналом
$126K
Маркетингові операції
$367K
Інженер-механік
$295K
Операції з персоналом
$402K
Менеджер з продуктового дизайну
$348K
Операції з доходами
$266K
Інженер з продажів
$71.5K
Аналітик з кібербезпеки
$117K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

35%

РІК 1

30%

РІК 2

20%

РІК 3

15%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Airbnb RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 35% передається у 1st-РІК (8.75% щоквартально)

  • 30% передається у 2nd-РІК (7.50% щоквартально)

  • 20% передається у 3rd-РІК (5.00% щоквартально)

  • 15% передається у 4th-РІК (3.75% щоквартально)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Airbnb - це Інженер-програміст at the G11 level з річною загальною компенсацією $836,108. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Airbnb складає $301,000.

Інші ресурси