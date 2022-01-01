Каталог компаній
Fidelity Investments
Fidelity Investments Зарплати

Зарплата Fidelity Investments варіюється від $7,960 загальної компенсації на рік для Управління персоналом на нижньому рівні до $446,667 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Fidelity Investments. Останнє оновлення: 9/6/2025

$160K

Інженер-програміст
L3 $89.4K
L4 $112K
L5 $148K
L6 $185K
L7 $240K
L8 $241K
L9|VP Software Engineering $447K

Мобільний програмний інженер

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Інженер даних

Програмний інженер виробництва

DevOps-інженер

Інженер надійності сайту

Крипто-інженер

Системний інженер

Дата-сайентист
L3 $99.6K
L4 $137K
L5 $180K
L6 $193K
L7 $231K
Продукт-менеджер
L5 $176K
L6 $174K
L7 $198K
L8 $291K
L9 $332K

Менеджер з розробки програмного забезпечення
L5 $273K
L6 $192K
L7 $213K
L8 $293K
Бізнес-аналітик
L4 $80.9K
L5 $112K
L6 $109K
IT-спеціаліст
L3 $82.8K
L5 $119K
L6 $159K
Архітектор рішень
L6 $166K
L7 $233K

Архітектор даних

Хмарний архітектор

Cloud Security Architect

Фінансовий аналітик
L3 $69.6K
L6 $138K
Обслуговування клієнтів
Median $60K
Продукт-дизайнер
L4 $105K
L5 $140K

UX-дизайнер

Аналітик даних
L3 $73.3K
L4 $87.4K
Менеджмент-консультант
Median $160K
Проєктний менеджер
Median $163K
Менеджер з науки про дані
Median $250K
Маркетинг
Median $155K
Програмний менеджер
Median $192K
Аналітик з кібербезпеки
Median $138K
Продажі
Median $96K
UX-дослідник
Median $240K
Актуарій
Median $135K
Технічний програмний менеджер
Median $98K
Венчурний капіталіст
Median $185K

Принципал

Бухгалтер
$102K

Технічний бухгалтер

Адміністративний асистент
$60.2K
Бізнес-операції
$69.2K
Інженер-електрик
$398K
Управління персоналом
$8K
Менеджер з продуктового дизайну
$234K
Рекрутер
$70.4K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Fidelity Investments Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Fidelity Investments - це Інженер-програміст at the L9|VP Software Engineering level з річною загальною компенсацією $446,667. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Fidelity Investments складає $157,072.

