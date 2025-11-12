Fidelity Investments Системний інженер Зарплати

Компенсація Системний інженер in United States у Fidelity Investments варіюється від $135K за year для L5 до $127K за year для L6. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $135K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Fidelity Investments. Останнє оновлення: 11/12/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції ( /yr ) Бонус L3 Associate Software Engineer ( Початковий рівень ) $ -- $ -- $ -- $ -- L4 Software Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- L5 Senior Software Engineer $135K $112K $5.5K $18K L6 Principal Software Engineer $127K $127K $0 $0 Переглянути 3 Більше рівнів

Графік Вестингу Основний 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 У Fidelity Investments Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 4th - РІК ( 2.08 % щомісячно )

Який графік вестингу в Fidelity Investments ?

