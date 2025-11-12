Компенсація Backend-інженер програмного забезпечення in United States у Fidelity Investments варіюється від $86.8K за year для L3 до $218K за year для L7. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $143K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Fidelity Investments. Останнє оновлення: 11/12/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
L3
$86.8K
$81.8K
$1.3K
$3.6K
L4
$110K
$99.6K
$786
$9.3K
L5
$149K
$127K
$0
$22.2K
L6
$186K
$143K
$5.3K
$38.1K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Fidelity Investments Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)