Каталог компаній
Vanguard
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Vanguard Зарплати

Зарплата Vanguard варіюється від $50,250 загальної компенсації на рік для Успіх клієнтів на нижньому рівні до $348,250 для Бізнес-операції на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Vanguard. Останнє оновлення: 9/7/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
TI05 $104K
TS01 $125K
TS02 $146K
TS03 $183K
TS04 $243K

Інженер машинного навчання

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Інженер даних

Дата-сайентист
TS02 $132K
TS03 $173K
Продукт-менеджер
Median $142K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Продукт-дизайнер
Median $120K

UX-дизайнер

Аналітик даних
TS02 $133K
TS03 $153K
Проєктний менеджер
Median $128K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $195K
Бухгалтер
Median $103K

Технічний бухгалтер

UX-дослідник
Median $128K
Фінансовий аналітик
Median $85K
IT-спеціаліст
Median $115K
Маркетинг
Median $189K
Архітектор рішень
Median $200K

Архітектор даних

Cloud Security Architect

Технічний програмний менеджер
Median $200K
Бізнес-операції
$348K
Бізнес-аналітик
$144K
Обслуговування клієнтів
$137K
Успіх клієнтів
$50.3K
Управління персоналом
$74.2K
Юридичний відділ
$101K
Менеджмент-консультант
$249K
Маркетингові операції
$131K
Програмний менеджер
$216K
Продажі
$55.7K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

El puesto mejor pagado reportado en Vanguard es Бізнес-операції at the Common Range Average level con una compensación total anual de $348,250. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Vanguard es $134,989.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Vanguard

Схожі компанії

  • Fisher Investments
  • Dimensional Fund Advisors
  • Fidelity Investments
  • Bankers Healthcare Group
  • Prime Trust
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси