Capital One
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

Capital One Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in United States у Capital One варіюється від $139K за year для Associate Software Eng до $476K за year для Senior Distinguished Eng. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $151K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Capital One. Останнє оновлення: 10/31/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Associate Software Eng
(Початковий рівень)
$139K
$132K
$387
$7.3K
Software Eng
Senior Associate
$152K
$147K
$143
$4.8K
Senior Software Eng
Principal Associate
$189K
$178K
$188
$9.9K
Lead Software Eng
$222K
$201K
$5.8K
$15.3K
Переглянути 4 Більше рівнів
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
Options

У Capital One Options підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)



Включені посади

Подати нову посаду

iOS-інженер

Мобільний інженер програмного забезпечення

Frontend-інженер програмного забезпечення

Інженер машинного навчання

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Інженер мереж

Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення

Інженер даних

Інженер програмного забезпечення виробництва

Інженер безпеки програмного забезпечення

Науковець-дослідник

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Capital One in United States складає річну загальну компенсацію $476,250. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Capital One для позиції Інженер-програміст in United States складає $151,000.

