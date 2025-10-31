Компенсація Інженер-програміст in United States у Capital One варіюється від $139K за year для Associate Software Eng до $476K за year для Senior Distinguished Eng. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $151K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Capital One. Останнє оновлення: 10/31/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Associate Software Eng
$139K
$132K
$387
$7.3K
Software Eng
$152K
$147K
$143
$4.8K
Senior Software Eng
$189K
$178K
$188
$9.9K
Lead Software Eng
$222K
$201K
$5.8K
$15.3K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
РІК 1
33.3%
РІК 2
33.3%
РІК 3
У Capital One Options підлягають 3-річному графіку вестингу:
33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)
33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)
33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)
Включені посадиПодати нову посаду
iOS-інженер
Мобільний інженер програмного забезпечення
Frontend-інженер програмного забезпечення
Інженер машинного навчання
Backend-інженер програмного забезпечення
Full-Stack інженер програмного забезпечення
Інженер мереж
Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення
Інженер даних
Інженер програмного забезпечення виробництва
Інженер безпеки програмного забезпечення
Науковець-дослідник