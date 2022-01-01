Довідник компаній
Blackstone
Blackstone Зарплати

Діапазон зарплат Blackstone коливається від $40,903 у загальній компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому кінці до $300,000 для Венчурний капіталіст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Blackstone. Останнє оновлення: 8/23/2025

$160K

Інженер-програміст
Analyst $147K
Associate $168K
Vice President $261K

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Фінансовий аналітик
Median $110K
Венчурний капіталіст
Median $300K

Асоційований

Аналітик

Науковець даних
Median $150K
Менеджер продукту
Median $155K
Аналітик даних
Median $135K
Бізнес-аналітик
$40.9K
Розвиток бізнесу
$133K
Успіх клієнта
$109K
Інформаційний технолог (ІТ)
$139K
Інвестиційний банкір
$168K
Юридичний
$219K
Маркетинг
$199K
Менеджер проекту
$48K
Аналітик кібербезпеки
$136K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$207K
Архітектор рішень
$60.6K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Blackstone, є Венчурний капіталіст з річною загальною компенсацією $300,000. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Blackstone, становить $146,731.

Інші ресурси