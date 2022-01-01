Каталог компаній
Morgan Stanley
Морган Стенлі Зарплати

Зарплата Morgan Stanley варіюється від $21,750 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $399,990 для Інженер з апаратного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Морган Стенлі. Останнє оновлення: 10/17/2025

Інженер-програміст
L3 $21.8K
L4 $32.1K
L5 $59.1K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Інженер даних

Інвестиційний банкір
Analyst $140K
Associate $239K
Vice President $330K
Бізнес-аналітик
L3 $99K
L4 $118K
L5 $184K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Дата-сайентист
L3 $131K
L4 $166K
L5 $247K

Кількісний дослідник

Фінансовий аналітик
L3 $104K
L4 $125K
L5 $250K
Продукт-менеджер
L3 $177K
L4 $133K
L5 $180K
L6 $348K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
L3 $29.6K
L4 $37.3K
L5 $68.7K
L6 $100K
Проєктний менеджер
L3 $127K
L4 $145K
Information Technologist (IT)
Median $130K
Бізнес-операції
Median $66.8K
Технічний програмний менеджер
Median $191K
Бухгалтер
Median $115K

Technical Accountant

Продажі
Median $150K
Архітектор рішень
Median $265K

Data Architect

Управління персоналом
Median $160K
Юридичний відділ
Median $187K
Венчурний капіталіст
Median $120K

Асоціат

Аналітик

Маркетинг
Median $120K
Адміністративний асистент
$99.5K
Менеджер бізнес-операцій
$296K
Розвиток бізнесу
$92.5K
Обслуговування клієнтів
$50.1K
Успіх клієнтів
$49.2K
Аналітик даних
$58.6K
Інженер з апаратного забезпечення
$400K
Менеджмент-консультант
Median $60K
Маркетингові операції
$63.5K
Менеджер з продуктового дизайну
$129K
Програмний менеджер
$196K
Рекрутер
$161K
Регуляторні справи
$149K
Cybersecurity Analyst
$79.6K
UX-дослідник
$99.5K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Morgan Stanley - це Інженер з апаратного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $399,990. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Morgan Stanley складає $128,175.

