Морган Стенлі Зарплати

Зарплата Morgan Stanley варіюється від $21,750 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $399,990 для Інженер з апаратного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Морган Стенлі . Останнє оновлення: 10/17/2025