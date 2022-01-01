Каталог компаній
Capital One Зарплати

Зарплата Capital One варіюється від $46,000 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $523,333 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Capital One. Останнє оновлення: 9/7/2025

$160K

Інженер-програміст
Associate Software Eng $136K
Software Eng $154K
Senior Software Eng $173K
Lead Software Eng $211K
Senior Lead Software Eng $290K
Distinguished Eng $363K
Senior Distinguished Eng $461K

iOS-інженер

Мобільний програмний інженер

Frontend програмний інженер

Інженер машинного навчання

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Мережевий інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Інженер даних

Програмний інженер виробництва

Програмний інженер безпеки

Науковець-дослідник

Продукт-менеджер
Associate $111K
Senior Associate $133K
Principal Associate $126K
Manager $196K
Senior Manager $225K
Director $289K
Senior Director $386K
Vice President $523K
Бізнес-аналітик
Associate Business Analyst $115K
Business Analyst $119K
Principal Associate $125K
Master Business Analyst $177K
Lead Business Analyst $209K

Аналітик даних
Median $120K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Manager $216K
Senior Manager $300K
Director $350K
Senior Director $470K
Дата-сайентист
Associate Data Scientist $136K
Data Scientist $150K
Principal Associate $173K
Master Data Scientist $210K
Lead Data Scientist $198K
Проєктний менеджер
Median $110K
Продукт-дизайнер
Associate Product Designer $107K
Product Designer $113K
Principal Associate $144K

UX-дизайнер

Мобільний дизайнер

Фінансовий аналітик
Median $120K

Аналітик ризиків

Аналітик шахрайства

Менеджер з науки про дані
Median $251K
Аналітик з кібербезпеки
Median $175K

Аналітик технологічних ризиків

Управління персоналом
Median $110K
Технічний програмний менеджер
Senior TPM $201K
Lead TPM $233K
Рекрутер
Median $120K
Архітектор рішень
Median $265K

Архітектор даних

Cloud Security Architect

Венчурний капіталіст
Median $152K

Принципал

Асоціат

Керівник апарату
Median $150K
Продажі
Median $184K
Бухгалтер
Median $100K

Технічний бухгалтер

Менеджмент-консультант
Median $118K
Бізнес-операції
Median $177K
Обслуговування клієнтів
Median $46K
IT-спеціаліст
Median $158K
Маркетинг
Median $77.3K
Програмний менеджер
Median $65.8K
Senior Data Analyst
Median $124K
UX-дослідник
Median $133K
Менеджер бізнес-операцій
Median $90.5K
Інвестиційний банкір
Median $110K
Розвиток бізнесу
Median $136K
Маркетингові операції
Median $96K
Адміністративний асистент
$65.5K
Корпоративний розвиток
$166K
Успіх клієнтів
$181K
Data Engineer
Median $130K
Finance
Median $130K
Графічний дизайнер
$109K
Senior Data Engineer
Median $136K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
Options

У Capital One Options підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)

Поширені запитання

Capital One薪资最高的职位是Продукт-менеджер at the Vice President level，年度总薪酬为$523,333。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Capital One的年度总薪酬中位数为$149,509。

