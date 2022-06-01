Şirket Dizini
Thrive Global
Thrive Global Maaşlar

Thrive Global şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $126,500 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $418,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Thrive Global. Son güncellenme: 10/15/2025

Ürün Tasarımcısı
Median $127K

UX Tasarımcısı

Yazılım Mühendisi
Median $204K
Ürün Müdürü
Median $418K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
İş Analisti
$129K
Veri Bilimi Müdürü
$214K
Ürün Tasarım Müdürü
$259K
İK Uzmanı
$219K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$206K
Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Thrive Global şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $418,000 tazminatla Ürün Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Thrive Global şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $209,863 tutarındadır.

