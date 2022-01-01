Şirket Dizini
HealthifyMe Maaşlar

HealthifyMe şirketinin maaşları alt seviyede Veri Bilimci için yıllık $30,469 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $201,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: HealthifyMe. Son güncellenme: 10/20/2025

Yazılım Mühendisi
Median $47.9K

Backend Yazılım Mühendisi

İş Analisti
$73.9K
Veri Bilimci
$30.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
Ürün Müdürü
$201K
HealthifyMe şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $201,000 tazminatla Ürün Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
HealthifyMe şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $60,920 tutarındadır.

