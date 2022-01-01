Şirket Dizini
Hinge Health
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Hinge Health Maaşlar

Hinge Health şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $48,540 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Tasarım Müdürü için $353,225 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Hinge Health. Son güncellenme: 9/5/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $175K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $240K
Ürün Müdürü
Median $232K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
İş Operasyonları
$142K
İş Operasyonları Müdürü
$147K
İş Analisti
$124K
Kurumsal Gelişim
$271K
Veri Analisti
$133K
Veri Bilimci
$271K
Mali Analист
$234K
Endüstriyel Tasarımcı
$261K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$75K
Pazarlama
$118K
Pazarlama Operasyonları
$158K
Ürün Tasarımcısı
$48.5K
Ürün Tasarım Müdürü
$353K
Proje Müdürü
$116K
UX Araştırmacısı
$207K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Hinge Health şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

Sorunuz mu var? Topluluğa sorun.

Farklı şirketlerden çalışanlarla etkileşime geçmek, kariyer ipuçları almak ve daha fazlası için Levels.fyi topluluğunu ziyaret edin.

Şimdi Ziyaret Et!

SSS

Hinge Health şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $353,225 tazminatla Ürün Tasarım Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Hinge Health şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $166,550 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Hinge Health için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Owlet
  • HealthifyMe
  • Thirty Madison
  • Thrive Global
  • One Drop
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar