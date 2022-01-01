Blink Health Maaşlar

Şirket Dizini
Blink Health şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $35,529 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimi Müdürü için $504,161 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Blink Health. Son güncellenme: 10/10/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
IC4 $35.5K
IC5 $77K

Backend Yazılım Mühendisi

Ürün Müdürü
Median $235K
İş Analisti
$189K

Veri Bilimi Müdürü
$504K
Veri Bilimci
Median $150K
Ürün Tasarımcısı
Median $165K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $275K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Blink Health şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

SSS

Blink Health şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $504,161 tazminatla Veri Bilimi Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Blink Health şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $177,025 tutarındadır.

