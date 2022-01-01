Collective Health Maaşlar

Şirket Dizini
Collective Health şirketinin maaşları alt seviyede İş Analisti için yıllık $65,325 toplam tazminattan üst seviyede Satış için $502,500 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Collective Health. Son güncellenme: 10/13/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $195K
Ürün Müdürü
Median $138K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $250K

İş Operasyonları Müdürü
$97.5K
İş Analisti
$65.3K
Veri Analisti
$88.4K
Veri Bilimci
$124K
Mali Analист
$149K
Ürün Tasarımcısı
$170K
Satış
$503K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Collective Health şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

The highest paying role reported at Collective Health is Satış at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $502,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Collective Health is $143,625.

