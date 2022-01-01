Şirket Dizini
Rally Health
Rally Health Maaşlar

Rally Health'nin maaş aralığı, alt uçta İnsan Kaynakları için yıllık toplam ücrette $89,445'den üst uçta Veri Bilimcisi için $321,300'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Rally Health. Son güncelleme: 8/20/2025

$160K

Veri Bilimcisi
$321K
İnsan Kaynakları
$89.4K
Ürün Tasarımcısı
Median $153K

Ürün Yöneticisi
Median $210K
İşe Alım Uzmanı
$156K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $305K
Teknik Program Yöneticisi
$219K
Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Tipi
Options

Rally Health'de, Options 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (12.50% altı ayda bir)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (12.50% altı ayda bir)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (12.50% altı ayda bir)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (12.50% altı ayda bir)

SSS

Rally Health'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $321,300 ücretle Veri Bilimcisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Rally Health'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $210,000'dır.

