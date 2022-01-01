Şirket Dizini
Roblox
Roblox Maaşlar

Roblox'nin maaş aralığı, alt uçta Grafik Tasarımcısı için yıllık toplam ücrette $19,386'den üst uçta Yazılım Mühendisi için $1,200,556'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Roblox. Son güncelleme: 8/19/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
IC1 $222K
IC2 $333K
IC3 $422K
IC4 $512K
IC5 $793K
IC6 $740K
TD1 $1.2M

Makine Öğrenimi Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ağ Mühendisi

Kalite Güvence (QA) Yazılım Mühendisi

Üretim Yazılım Mühendisi

Güvenlik Yazılım Mühendisi

Site Güvenilirlik Mühendisi

Video Oyun Yazılım Mühendisi

Ürün Yöneticisi
IC2 $236K
IC3 $352K
IC4 $365K
IC5 $555K
IC6 $712K
İşe Alım Uzmanı
IC4 $198K
M1 $296K
M2 $289K

Teknik İşe Alım Uzmanı

Ürün Tasarımcısı
IC1 $182K
IC4 $357K
IC5 $477K

UX Tasarımcısı

Veri Bilimcisi
IC3 $328K
IC4 $428K
IC5 $512K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
IC1 $723K
IC5 $677K
IC6 $742K
Finansal Analist
Median $185K
Pazarlama
Median $260K
İdari Asistan
$141K
İş Analisti
$161K
Veri Bilimi Yöneticisi
$564K
Grafik Tasarımcısı
$19.4K
İnsan Kaynakları
$281K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$275K
Ürün Tasarım Yöneticisi
$467K
Program Yöneticisi
$296K
Siber Güvenlik Analisti
$318K
Teknik Program Yöneticisi
$274K
Teknik Yazar
$191K
Güven ve Güvenlik
$228K
Girişim Sermayedarı
$653K
Hak Kazanma Takvimi

33%

YIL 1

33%

YIL 2

33%

YIL 3

Hisse Tipi
RSU

Roblox'de, RSUs 3 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 33% hak kazanır 1st-YIL (8.25% üç aylık)

  • 33% hak kazanır 2nd-YIL (8.25% üç aylık)

  • 33% hak kazanır 3rd-YIL (8.25% üç aylık)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Tipi
RSU

Roblox'de, RSUs 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (2.08% aylık)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

SSS

Roblox'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $1,200,556 ücretle Yazılım Mühendisi at the TD1 level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Roblox'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $332,693'dır.

Diğer Kaynaklar