Şirket Dizini
Dropbox
Dropbox Maaşlar

Dropbox şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $85,576 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $884,238 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Dropbox. Son güncellenme: 9/10/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
IC1 $177K
IC2 $262K
IC3 $357K
IC4 $489K
IC5 $642K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

Güvenlik Yazılım Mühendisi

Ürün Tasarımcısı
IC1 $167K
IC2 $207K
IC3 $283K
IC4 $367K
IC5 $385K

Etkileşim Tasarımcısı

UX Tasarımcısı

Ürün Müdürü
IC2 $202K
IC3 $270K
IC4 $358K
IC5 $502K
IC6 $740K

Yazılım Mühendisliği Müdürü
M3 $443K
M4 $470K
M5 $600K
M6 $884K
Veri Bilimci
IC2 $174K
IC3 $246K
IC4 $276K
Pazarlama
IC3 $170K
IC4 $205K
IC5 $281K
Teknik Program Müdürü
IC3 $253K
IC4 $314K
İK Uzmanı
IC3 $154K
IC4 $212K
UX Araştırmacısı
Median $240K
Ürün Tasarım Müdürü
Median $426K
Program Müdürü
Median $157K
Satış
Median $180K
Çözüm Mimarı
Median $171K

Veri Mimarı

Bulut Güvenliği Mimarı

İdari Asistan
$104K
İş Operasyonları
$191K
İş Operasyonları Müdürü
$151K
İş Analisti
$198K
İş Geliştirme
$428K
Personel Şefi
$111K
Kurumsal Gelişim
$134K
Müşteri Hizmetleri
$85.6K
Veri Analisti
$197K
Veri Bilimi Müdürü
$667K
Mali Analист
$96.5K
Grafik Tasarımcı
$222K
Donanım Mühendisi
$308K
İnsan Kaynakları
$343K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$145K
Hukuk
$196K
Pazarlama Operasyonları
$180K
Ortak Müdürü
$98.6K
Satış Mühendisi
$365K
Siber Güvenlik Analisti
$319K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Dropbox şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

SSS

Dropbox şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $884,238 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the M6 level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Dropbox şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $242,822 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar