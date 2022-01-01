Snap Maaşlar

Snap şirketinin maaşları alt seviyede Güven ve Güvenlik için yıllık $61,215 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $1,472,985 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Snap . Son güncellenme: 9/6/2025