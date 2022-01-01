Snap Maaşlar

Şirket Dizini
Snap şirketinin maaşları alt seviyede Güven ve Güvenlik için yıllık $61,215 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $1,472,985 tutarına kadar değişmektedir.

$160K

Yazılım Mühendisi
L3 $200K
L4 $395K
L5 $562K
L6 $733K
L7 $816K

Makine Öğrenmesi Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ağ Mühendisi

Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi

Üretim Yazılım Mühendisi

Güvenlik Yazılım Mühendisi

Sanal Gerçeklik Yazılım Mühendisi

Araştırma Bilimci

Veri Bilimci
L3 $186K
L4 $364K
L5 $441K
Ürün Müdürü
L3 $274K
L4 $376K
L5 $537K
L6 $626K
L7 $809K

Yazılım Mühendisliği Müdürü
L5 $736K
L6 $666K
L7 $826K
L8 $1.47M
Teknik Program Müdürü
L4 $305K
L5 $396K
L6 $520K
Satış
Median $235K

Hesap Yöneticisi

Hesap Müdürü

Ürün Tasarımcısı
L3 $131K
L4 $289K
L6 $445K

UX Tasarımcısı

İK Uzmanı
L3 $146K
L4 $162K

Teknik İşe Alım Uzmanı

Pazarlama
L3 $182K
L4 $251K

Ürün Pazarlama Müdürü

Program Müdürü
Median $260K
Muhasebeci
Median $150K

Teknik Muhasebeci

Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
Median $165K
Makine Mühendisi
Median $352K
İş Analisti
$90.5K
İş Geliştirme
$304K
Müşteri Hizmetleri Operasyonları
$79.9K
Veri Analisti
$144K
Veri Bilimi Müdürü
$302K
Mali Analист
$234K
Donanım Mühendisi
$144K
Hukuk
$120K
Yönetim Danışmanı
$377K
Pazarlama Operasyonları
$176K
Optik Mühendisi
$527K
Ortak Müdürü
$643K
Ürün Tasarım Müdürü
$570K
Proje Müdürü
$98K
Siber Güvenlik Analisti
$159K
Güven ve Güvenlik
$61.2K
Hak Ediş Takvimi

100%

YIL 1

Hisse Türü
RSU

Snap şirketinde, RSUs 1 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 100% hak ediş süresi 1st-YIL (8.33% aylık)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Snap şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (2.77% aylık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.77% aylık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.77% aylık)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Snap şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

YIL 1

33%

YIL 2

13%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Snap şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 54% hak ediş süresi 1st-YIL (4.50% aylık)

  • 33% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.75% aylık)

  • 13% hak ediş süresi 3rd-YIL (1.08% aylık)

Monthly vesting, no 1 year cliff

SSS

Snap şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $1,472,985 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the L8 level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Snap şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $302,575 tutarındadır.

