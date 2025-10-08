Roblox şirketinde in United States UX Tasarımcısı tazminatı IC1 için year başına $189K ile IC6 için year başına $470K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $350K tutarındadır. Roblox şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/8/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
IC1
$189K
$150K
$35.8K
$2.9K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
45%
YIL 1
35%
YIL 2
20%
YIL 3
Roblox şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
45% hak ediş süresi 1st-YIL (11.25% üç aylık)
35% hak ediş süresi 2nd-YIL (8.75% üç aylık)
20% hak ediş süresi 3rd-YIL (5.00% üç aylık)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
33%
YIL 1
33%
YIL 2
33%
YIL 3
Roblox şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33% hak ediş süresi 1st-YIL (8.25% üç aylık)
33% hak ediş süresi 2nd-YIL (8.25% üç aylık)
33% hak ediş süresi 3rd-YIL (8.25% üç aylık)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Roblox şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.