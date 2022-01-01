Şirket Dizini
Airbnb

Airbnb Maaşlar

Airbnb şirketinin maaşları alt seviyede İş Analisti için yıllık $33,473 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $836,108 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Airbnb. Son güncellenme: 9/4/2025

Airbnb logosu

$57K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
G7 $186K
G8 $309K
G9 $443K
G10 $587K
G11 $836K

Android Mühendisi

Mobil Yazılım Mühendisi

Frontend Yazılım Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

Veri Bilimci
L3 $224K
L4 $237K
L5 $345K
L6 $502K
L7 $827K
Ürün Müdürü
L4 $292K
L5 $434K
L6 $512K
L7 $724K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Ürün Tasarımcısı
L6 $304K
L7 $201K
L8 $272K
L9 $406K
L10 $463K
L11 $706K

UX Tasarımcısı

Yazılım Mühendisliği Müdürü
M1 $602K
M2 $765K
İK Uzmanı
G8 $189K
G9 $209K

Teknik İşe Alım Uzmanı

Teknik Program Müdürü
L5 $349K
L6 $499K
Mali Analист
Median $301K
Proje Müdürü
Median $200K
Pazarlama
Median $300K
Program Müdürü
Median $330K
İş Analisti
Median $33.5K
Veri Analisti
Median $157K
Hukuk
Median $275K

Hukuk Müşaviri

Satış
Median $100K
Veri Bilimi Müdürü
Median $620K
İdari Asistan
Median $155K
İş Geliştirme
Median $130K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
Median $230K
UX Araştırmacısı
Median $340K
Muhasebeci
$190K

Teknik Muhasebeci

İş Operasyonları
$349K
İş Operasyonları Müdürü
$267K
Metin Yazarı
$246K
İnsan Kaynakları
$126K
Pazarlama Operasyonları
$367K
Makine Mühendisi
$295K
İnsan Operasyonları
$402K
Ürün Tasarım Müdürü
$348K
Gelir Operasyonları
$266K
Satış Mühendisi
$71.5K
Siber Güvenlik Analisti
$117K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


Hak Ediş Takvimi

35%

YIL 1

30%

YIL 2

20%

YIL 3

15%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Airbnb şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 35% hak ediş süresi 1st-YIL (8.75% üç aylık)

  • 30% hak ediş süresi 2nd-YIL (7.50% üç aylık)

  • 20% hak ediş süresi 3rd-YIL (5.00% üç aylık)

  • 15% hak ediş süresi 4th-YIL (3.75% üç aylık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Airbnb şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Airbnb şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

Sorunuz mu var? Topluluğa sorun.

Farklı şirketlerden çalışanlarla etkileşime geçmek, kariyer ipuçları almak ve daha fazlası için Levels.fyi topluluğunu ziyaret edin.

Şimdi Ziyaret Et!

SSS

Airbnb şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $836,108 tazminatla Yazılım Mühendisi at the G11 level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Airbnb şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $301,000 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Airbnb için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Lyft
  • Uber
  • Opendoor
  • DoorDash
  • Roblox
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar