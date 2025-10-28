Şirket Dizini
Alteryx şirketinde in India ortalama Müşteri Başarısı toplam tazminatı year başına ₹2.1M ile ₹2.99M arasında değişmektedir. Alteryx şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹2.4M - ₹2.81M
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹2.1M₹2.4M₹2.81M₹2.99M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.4%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Alteryx şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.4% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.40% yıllık)



SSS

Alteryx şirketindeki in India Müşteri Başarısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹2,991,697 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Alteryx şirketinde Müşteri Başarısı rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹2,096,745 tutarındadır.

