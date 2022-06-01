Şirket Dizini
Domino Data Lab
Domino Data Lab Maaşlar

Domino Data Lab şirketinin maaşları alt seviyede Teknik Yazar için yıllık $165,825 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $497,376 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Domino Data Lab. Son güncellenme: 10/14/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Yazılım Mühendisi
Median $208K
Ürün Müdürü
Median $240K
Veri Bilimci
$247K

Mali Analист
$229K
Ürün Tasarımcısı
$191K
İK Uzmanı
$229K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$497K
Çözüm Mimarı
$171K
Teknik Yazar
$166K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Domino Data Lab şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

Domino Data Lab şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $497,376 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Domino Data Lab şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $228,850 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar