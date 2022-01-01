Şirket Dizini
MicroStrategy
MicroStrategy Maaşlar

MicroStrategy şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $107,100 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $320,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: MicroStrategy. Son güncellenme: 8/31/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Software Engineer $114K
Senior Software Engineer $146K
Principal Software Engineer $246K
Senior Architect $270K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $320K
İdari Asistan
$141K

İş Analisti
$129K
Veri Bilimci
$225K
Ürün Tasarımcısı
$107K
Ürün Müdürü
$286K
Proje Müdürü
$200K
Satış
$209K
Satış Mühendisi
Median $263K
SSS

MicroStrategy şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $320,000 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
MicroStrategy şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $208,950 tutarındadır.

