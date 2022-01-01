Şirket Dizini
Domo Maaşlar

Domo şirketinin maaşları alt seviyede Grafik Tasarımcı için yıllık $22,928 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $183,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Domo. Son güncellenme: 10/14/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $155K
Ürün Tasarımcısı
Median $115K

UX Tasarımcısı

Ürün Müdürü
Median $183K

Pazarlama
Median $183K
İdari Asistan
$44.8K
Veri Bilimci
$125K
Grafik Tasarımcı
$22.9K
İK Uzmanı
$141K
Satış
$163K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$159K
Teknik Program Müdürü
$77.4K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Domo şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

SSS

Domo şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $183,000 tazminatla Ürün Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Domo şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $140,700 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar