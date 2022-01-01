Splunk Maaşlar

Splunk şirketinin maaşları alt seviyede Satış Mühendisi için yıllık $51,822 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $733,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Splunk. Son güncellenme: 8/30/2025
33.3%
YIL 1
33.3%
YIL 2
33.3%
YIL 3
Splunk şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)
33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (8.32% üç aylık)
33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (8.32% üç aylık)
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Splunk şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)
