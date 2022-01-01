Şirket Dizini
Splunk Maaşlar

Splunk şirketinin maaşları alt seviyede Satış Mühendisi için yıllık $51,822 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $733,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Splunk. Son güncellenme: 8/30/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
P2 $171K
P3 $227K
P4 $300K
P5 $403K
P6 $726K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi

Site Güvenilirlik Mühendisi

Ürün Müdürü
P2 $189K
P3 $219K
P4 $261K
P5 $422K
P6 $652K
P7 $733K
Satış
P2 $121K
P3 $158K
P4 $245K
P5 $312K

Yazılım Mühendisliği Müdürü
M3 $366K
M4 $411K
M5 $563K
Ürün Tasarımcısı
P2 $150K
P3 $218K
P5 $351K

UX Tasarımcısı

Çözüm Mimarı
P4 $229K
P5 $282K

Veri Mimarı

Cloud Security Architect

Veri Bilimci
Median $265K
Pazarlama
P2 $106K
P5 $268K
Teknik Program Müdürü
Median $224K
Mali Analист
Median $145K
Program Müdürü
Median $170K
Satış Mühendisi
Median $51.8K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
Median $157K
İK Uzmanı
Median $141K
Teknik Yazar
Median $145K
Proje Müdürü
Median $156K
Siber Güvenlik Analisti
Median $425K
Muhasebeci
$252K

Teknik Muhasebeci

İş Operasyonları Müdürü
$147K
İş Analisti
Median $161K
İş Geliştirme
$63.3K
Personel Şefi
$371K
Müşteri Hizmetleri
$229K
Veri Analisti
$167K
İnsan Kaynakları
$249K
Yönetim Danışmanı
$153K
Pazarlama Operasyonları
$162K
Ürün Tasarım Müdürü
$481K
Gelir Operasyonları
$200K
Toplam Ödüller
$241K
UX Araştırmacısı
$129K
Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Splunk şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (8.32% üç aylık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (8.32% üç aylık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Splunk şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

SSS

Splunk şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $733,000 tazminatla Ürün Müdürü at the P7 level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Splunk şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $227,427 tutarındadır.

