Okta Maaşlar

Okta şirketinin maaşları alt seviyede İdari Asistan için yıllık $66,000 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $868,333 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Okta. Son güncellenme: 9/17/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Software Engineer 1 $172K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $223K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi

Site Güvenilirlik Mühendisi

Yazılım Mühendisliği Müdürü
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
Ürün Müdürü
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

Pazarlama
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

Ürün Pazarlama Müdürü

Satış Mühendisi
Median $200K
Satış
Median $195K
Çözüm Mimarı
Median $213K

Bulut Güvenliği Mimarı

Teknik Program Müdürü
Median $220K
Ürün Tasarımcısı
Median $143K

UX Tasarımcısı

Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
Median $185K
İş Operasyonları
Median $240K
İş Analisti
Median $257K
Müşteri Hizmetleri
Median $150K
Program Müdürü
Median $249K
İK Uzmanı
Median $166K
İdari Asistan
Median $66K
Muhasebeci
$310K

Teknik Muhasebeci

İş Operasyonları Müdürü
$210K
İş Geliştirme
$76.5K
Personel Şefi
$169K
Müşteri Başarısı
$149K
Veri Analisti
$213K
Veri Bilimci
$206K
Mali Analист
$221K
İnsan Kaynakları
$184K
Hukuk
$214K
Siber Güvenlik Analisti
$145K
Teknik Hesap Müdürü
$141K
Teknik Yazar
Median $144K
UX Araştırmacısı
$118K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


Hak Ediş Takvimi

33.4%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Okta şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.4% hak ediş süresi 1st-YIL (33.40% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.30% yıllık)

No cliff

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Okta şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)

No cliff

SSS

Okta şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $868,333 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Sr. Director level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Okta şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $213,060 tutarındadır.

