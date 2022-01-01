Şirket Dizini
Twilio
Twilio Maaşlar

Twilio şirketinin maaşları alt seviyede İnsan Kaynakları için yıllık $25,870 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $623,924 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Twilio. Son güncellenme: 10/18/2025

Yazılım Mühendisi
IC1 $148K
IC2 $217K
IC3 $279K
IC4 $493K
IC5 $582K
IC6 $624K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

Üretim Yazılım Mühendisi

Ürün Müdürü
L2 $169K
L3 $225K
L4 $409K
L5 $328K
L6 $574K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
M3 $267K
M4 $386K
M5 $543K
M6 $559K

Satış
L2 $174K
L3 $222K
L4 $264K
L5 $385K

Hesap Yöneticisi

Ürün Tasarımcısı
L2 $127K
L3 $192K
L4 $236K
L5 $260K

UX Tasarımcısı

İK Uzmanı
L2 $112K
L3 $160K
L4 $180K
L5 $273K
Pazarlama
L3 $145K
L4 $241K
Veri Analisti
Median $142K
Satış Mühendisi
Median $256K
Veri Bilimci
Median $303K
Mali Analист
Median $170K
Ürün Tasarım Müdürü
Median $225K
Program Müdürü
Median $189K
İş Analisti
Median $150K
Müşteri Hizmetleri
Median $96K
Proje Müdürü
Median $248K
Muhasebeci
$103K

Technical Accountant

İdari Asistan
$175K
İş Operasyonları
$272K
İş Operasyonları Müdürü
$304K
İş Geliştirme
$246K
Personel Şefi
$195K
Müşteri Hizmetleri Operasyonları
$220K
Müşteri Başarısı
$75.3K
Veri Bilimi Müdürü
$89.1K
İnsan Kaynakları
$25.9K
Information Technologist (IT)
Median $108K
Hukuk
$151K
Pazarlama Operasyonları
$207K
Revenue Operations
$221K
Cybersecurity Analyst
$231K
Çözüm Mimarı
$195K
Technical Account Manager
Median $220K
Teknik Program Müdürü
$179K
Teknik Yazar
$238K
UX Araştırmacısı
$126K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Twilio şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

SSS

Twilio şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $623,924 tazminatla Yazılım Mühendisi at the IC6 level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Twilio şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $220,710 tutarındadır.

