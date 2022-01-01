Şirket Dizini
Palantir
Palantir Maaşlar

Palantir şirketinin maaşları alt seviyede İdari Asistan için yıllık $77,113 toplam tazminattan üst seviyede Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT) için $408,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Palantir. Son güncellenme: 8/26/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Software Engineer $255K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

İleri Konuşlandırılmış Yazılım Mühendisi

İş Geliştirme
Median $150K
Teknik Program Müdürü
Median $205K

Ürün Müdürü
Median $200K
Çözüm Mimarı
Median $177K
Veri Bilimci
Median $183K
Ürün Tasarımcısı
Median $175K
Program Müdürü
Median $180K
Proje Müdürü
Median $150K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $300K
Muhasebeci
$126K

Teknik Muhasebeci

İdari Asistan
$77.1K
İş Operasyonları
$241K
İş Analisti
$141K
Kurumsal Gelişim
$132K
İnsan Kaynakları
$104K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$408K
Hukuk
$255K
Yönetim Danışmanı
$164K
Pazarlama
$134K
Ürün Tasarım Müdürü
$302K
İK Uzmanı
$165K
Satış
$137K
Satış Mühendisi
$147K
Hak Ediş Takvimi

20%

YIL 1

20%

YIL 2

20%

YIL 3

20%

YIL 4

20%

YIL 5

Hisse Türü
RSU

Palantir şirketinde, RSUs 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 20% hak ediş süresi 1st-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 2nd-YIL (1.67% aylık)

  • 20% hak ediş süresi 3rd-YIL (1.67% aylık)

  • 20% hak ediş süresi 4th-YIL (1.67% aylık)

  • 20% hak ediş süresi 5th-YIL (1.67% aylık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Palantir şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Palantir şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

SSS

Palantir şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $408,000 tazminatla Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT) at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Palantir şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $170,357 tutarındadır.

İlgili Şirketler

  • Qualtrics
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • Amplitude
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar