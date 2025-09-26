ไดเรกทอรีบริษัท
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

GovTech วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Singapore ที่ GovTech รวม SGD 122K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ GovTech อัปเดตล่าสุด: 9/26/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
GovTech
AI Engineer
Singapore, SG, Singapore
รวมต่อปี
SGD 122K
ระดับ
II
เงินเดือนฐาน
SGD 102K
Stock (/yr)
SGD 0
โบนัส
SGD 20.2K
อายุงานในบริษัท
4 ปี
ประสบการณ์
4 ปี
ระดับอาชีพใน GovTech?

SGD 211K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
เงินเดือนฝึกงาน

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ GovTech in Singapore อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี SGD 179,587 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ GovTech สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Singapore คือ SGD 105,221

แหล่งข้อมูลอื่นๆ