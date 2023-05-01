ไดเรกทอรีบริษัท
GovTech
GovTech เงินเดือน

เงินเดือนของ GovTech อยู่ในช่วง $8,514 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $163,213 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ GovTech. อัปเดตล่าสุด: 9/8/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $95.1K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรข้อมูล

วิศวกรเดฟออปส์

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $105K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $100K

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $73.2K

นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $76.9K
ผู้จัดการโครงการ
Median $110K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $163K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$8.5K
ทรัพยากรบุคคล
$82.1K
ผู้จัดการโปรแกรม
$117K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$69.6K
สถาปนิกโซลูชั่น
$103K

สถาปนิกข้อมูล

ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$74.6K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ GovTech คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $163,213 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ GovTech คือ $95,115

แหล่งข้อมูลอื่นๆ