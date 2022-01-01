ไดเรกทอรีบริษัท
Coinbase
Coinbase เงินเดือน

เงินเดือนของ Coinbase อยู่ในช่วง $69,345 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง บริการลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $1,186,000 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Coinbase. อัปเดตล่าสุด: 9/5/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
IC3 $206K
IC4 $258K
IC5 $398K
IC6 $556K
IC7 $748K
IC8 $1.19M

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหน้า

วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิง

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต

วิศวกรคริปโต

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
IC3 $191K
IC4 $237K
IC5 $370K
IC6 $507K
IC7 $793K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
IC3 $171K
IC5 $305K
IC6 $423K

นักออกแบบการโต้ตอบ

นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
IC3 $178K
IC4 $216K
IC5 $402K
IC6 $480K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
IC5 $314K
IC6 $366K
IC7 $476K
IC8 $933K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
M6 $560K
M7 $772K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
IC4 $200K
IC5 $285K
IC7 $474K
ทรัพยากรบุคคล
IC5 $195K
IC6 $268K
IC7 $257K
การตลาด
IC5 $200K
IC6 $270K

ผู้จัดการการตลาดผลิตภัณฑ์

ผู้จัดการโปรแกรม
IC4 $163K
IC5 $193K
ผู้จัดการโครงการ
IC5 $213K
IC6 $346K
นักวิเคราะห์การเงิน
Median $214K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $175K
การพัฒนาธุรกิจ
Median $477K
กฎหมาย
Median $526K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
Median $240K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $380K
ผู้ช่วยธุรการ
$143K
การดำเนินงานธุรกิจ
$200K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$263K
บริการลูกค้า
$69.3K
การดำเนินงานบริการลูกค้า
$135K
ความสำเร็จของลูกค้า
$352K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$335K
การดำเนินงานการตลาด
$550K
นักสรรหา
$228K
ฝ่ายขาย
$213K
สถาปนิกโซลูชั่น
$219K

สถาปนิกข้อมูล

Cloud Security Architect

นักวิจัยยูเอ็กซ์
Median $262K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

100%

ปี 1

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Coinbase RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 1 ปี:

  • 100% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายไตรมาส)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Coinbase RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Coinbase คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the IC8 level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $1,186,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Coinbase คือ $268,745

