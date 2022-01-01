ไดเรกทอรีบริษัท
Roblox
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ

Roblox เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Roblox ตั้งแต่ $19,386 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักออกแบบกราฟิก ที่ต่ำสุดถึง $1,200,556 สำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Roblox. อัปเดตล่าสุด: 8/19/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

เราได้ต่อรองข้อเสนอหลายพันรายการและประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ (บางครั้งมากกว่า 300,000 ดอลลาร์) เป็นประจำให้เงินเดือนของคุณได้รับการต่อรอง หรือ ประวัติย่อของคุณได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง - ผู้สรรหาที่ทำสิ่งนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
IC1 $222K
IC2 $333K
IC3 $422K
IC4 $512K
IC5 $793K
IC6 $740K
TD1 $1.2M

วิศวกรเรียนรู้ของเครื่อง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฝั่งหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

วิศวกรเครือข่าย

วิศวกรประกันคุณภาพซอฟต์แวร์

วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต

วิศวกรความปลอดภัยซอฟต์แวร์

วิศวกรความน่าเชื่อถือของไซต์

วิศวกรซอฟต์แวร์วิดีโอเกม

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
IC2 $236K
IC3 $352K
IC4 $365K
IC5 $555K
IC6 $712K
นักสรรหาบุคลากร
IC4 $198K
M1 $296K
M2 $289K

นักสรรหาบุคลากรด้านเทคนิค

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
IC1 $182K
IC4 $357K
IC5 $477K

นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
IC3 $328K
IC4 $428K
IC5 $512K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
IC1 $723K
IC5 $677K
IC6 $742K
นักวิเคราะห์การเงิน
Median $185K
การตลาด
Median $260K
ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
$141K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$161K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$564K
นักออกแบบกราฟิก
$19.4K
ทรัพยากรบุคคล
$281K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$275K
ผู้จัดการออกแบบผลิตภัณฑ์
$467K
ผู้จัดการโปรแกรม
$296K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์
$318K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
$274K
นักเขียนทางเทคนิค
$191K
ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย
$228K
นักลงทุนร่วมเสี่ยง
$653K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


ตารางการได้รับสิทธิ์

33%

ปี 1

33%

ปี 2

33%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Roblox, RSUs เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 3 ปี:

  • 33% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (8.25% รายไตรมาส)

  • 33% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (8.25% รายไตรมาส)

  • 33% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (8.25% รายไตรมาส)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Roblox, RSUs เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 4 ปี:

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

มีคำถาม? ถามชุมชน

เยี่ยมชมชุมชน Levels.fyi เพื่อโต้ตอบกับพนักงานจากบริษัทต่างๆ รับคำแนะนำอาชีพ และอื่นๆ

เยี่ยมชมตอนนี้!

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Roblox คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the TD1 level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $1,200,556 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Roblox คือ $332,693

งานเด่น

    ไม่พบงานเด่นสำหรับ Roblox

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Lyft
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Robinhood
  • Snap
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ