Direktorijum kompanija
GovTech
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

GovTech Plate

Plate GovTech kreću se od $8,514 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Аналитичар na nižem nivou do $163,213 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u GovTech. Poslednja izmena: 9/8/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Median $95.1K

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer podataka

DevOps inženjer

Продукт Менаџер
Median $105K
Дата Сајентист
Median $100K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Продукт Дизајнер
Median $73.2K

UX dizajner

Бизнис Аналитичар
Median $76.9K
Пројект Менаџер
Median $110K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $163K
Дата Аналитичар
$8.5K
Људски Ресурси
$82.1K
Програм Менаџер
$117K
Сајберсекјурити Аналитичар
$69.6K
Солушн Архитекта
$103K

Arhitekta podataka

Технички Програм Менаџер
$74.6K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

The highest paying role reported at GovTech is Софтверски Инжењеринг Менаџер with a yearly total compensation of $163,213. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at GovTech is $95,115.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za GovTech

Srodne kompanije

  • Stripe
  • Apple
  • SoFi
  • Google
  • Tesla
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi