Direktorijum kompanija
GovTech
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Бизнис Аналитичар

  • Sve Бизнис Аналитичар plate

GovTech Бизнис Аналитичар Plate

Medijana Бизнис Аналитичар kompenzacionog paketa in Singapore u GovTech iznosi SGD 101K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete GovTech. Poslednje ažuriranje: 9/26/2025

Medijanski paket
company icon
GovTech
Business Analyst
Singapore, SG, Singapore
Ukupno godišnje
SGD 101K
Nivo
-
Osnovna plata
SGD 101K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u GovTech?

SGD 211K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Бизнис Аналитичар ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Бизнис Аналитичар hos GovTech in Singapore ligger på en årlig totalkompensasjon på SGD 219,618. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos GovTech for Бизнис Аналитичар rollen in Singapore er SGD 104,640.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za GovTech

Srodne kompanije

  • Lyft
  • Intuit
  • Netflix
  • Square
  • LinkedIn
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi