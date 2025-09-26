Direktorijum kompanija
GovTech
  • Plate
  • Продукт Менаџер

  • Sve Продукт Менаџер plate

GovTech Продукт Менаџер Plate

Medijana Продукт Менаџер kompenzacionog paketa in Singapore u GovTech iznosi SGD 138K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete GovTech. Poslednje ažuriranje: 9/26/2025

Medijanski paket
company icon
GovTech
Product Manager
Singapore, SG, Singapore
Ukupno godišnje
SGD 138K
Nivo
L2
Osnovna plata
SGD 112K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 25.9K
Godine u kompaniji
2-4 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
Koji su karijerni nivoi u GovTech?

SGD 211K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Продукт Менаџер poziciju u GovTech in Singapore iznosi SGD 298,803 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u GovTech za Продукт Менаџер poziciju in Singapore je SGD 149,876.

