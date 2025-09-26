Direktorijum kompanija
GovTech
  • Plate
  • Софтверски Инжењеринг Менаџер

  • Sve Софтверски Инжењеринг Менаџер plate

GovTech Софтверски Инжењеринг Менаџер Plate

Medijana Софтверски Инжењеринг Менаџер kompenzacionog paketa in Singapore u GovTech iznosi SGD 215K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete GovTech. Poslednje ažuriranje: 9/26/2025

Medijanski paket
company icon
GovTech
Software Engineering Manager
Singapore, SG, Singapore
Ukupno godišnje
SGD 215K
Nivo
J
Osnovna plata
SGD 215K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
Godine u kompaniji
0-1 Godine
Godine iskustva
11+ Godine
Koji su karijerni nivoi u GovTech?

SGD 211K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Drugi resursi