Direktorijum kompanija
Snap
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Snap Plate

Plate Snap kreću se od $61,215 ukupne kompenzacije godišnje za Траст анд Сејфти na nižem nivou do $1,472,985 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Snap. Poslednja izmena: 9/6/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
L3 $200K
L4 $395K
L5 $562K
L6 $733K
L7 $816K

Inženjer mašinskog učenja

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Mrežni inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

Produkcijski softverski inženjer

Bezbednosni softverski inženjer

Softverski inženjer virtuelne realnosti

Naučni istraživač

Дата Сајентист
L3 $186K
L4 $364K
L5 $441K
Продукт Менаџер
L3 $274K
L4 $376K
L5 $537K
L6 $626K
L7 $809K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Софтверски Инжењеринг Менаџер
L5 $736K
L6 $666K
L7 $826K
L8 $1.47M
Технички Програм Менаџер
L4 $305K
L5 $396K
L6 $520K
Продаја
Median $235K

Izvršni direktor računa

Menadžer računa

Продукт Дизајнер
L3 $131K
L4 $289K
L6 $445K

UX dizajner

Регрутер
L3 $146K
L4 $162K

Tehnički regrutovač

Маркетинг
L3 $182K
L4 $251K

Menadžer marketinga proizvoda

Програм Менаџер
Median $260K
Рачуновођа
Median $150K

Tehnički računovođa

Информациони Технолог (ИТ)
Median $165K
Машински Инжењер
Median $352K
Бизнис Аналитичар
$90.5K
Бизнис Девелопмент
$304K
Кастомер Сервис Операције
$79.9K
Дата Аналитичар
$144K
Дата Сајенс Менаџер
$302K
Финансијски Аналитичар
$234K
Хардверски Инжењер
$144K
Правни
$120K
Менаџмент Консултант
$377K
Маркетинг Операције
$176K
Оптички Инжењер
$527K
Партнер Менаџер
$643K
Продукт Дизајн Менаџер
$570K
Пројект Менаџер
$98K
Сајберсекјурити Аналитичар
$159K
Траст анд Сејфти
$61.2K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


Raspored sticanja

100%

GOD 1

Tip akcija
RSU

U kompaniji Snap, RSUs su podložni 1-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 100% stiče se u 1st-GOD (8.33% mesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Snap, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (2.77% mesečno)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (2.77% mesečno)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (2.77% mesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Snap, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

GOD 1

33%

GOD 2

13%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Snap, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 54% stiče se u 1st-GOD (4.50% mesečno)

  • 33% stiče se u 2nd-GOD (2.75% mesečno)

  • 13% stiče se u 3rd-GOD (1.08% mesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posetite Levels.fyi zajednicu da stupite u kontakt sa zaposlenima iz različitih kompanija, dobijete savete o karijeri i još mnogo toga.

Posetite sada!

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Snap je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the L8 level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $1,472,985. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Snap je $302,575.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Snap

Srodne kompanije

  • Airbnb
  • Roblox
  • Lyft
  • Marketo
  • Coupang
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi