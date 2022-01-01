Snap Plate

Plate Snap kreću se od $61,215 ukupne kompenzacije godišnje za Траст анд Сејфти na nižem nivou do $1,472,985 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Snap. Poslednja izmena: 9/6/2025
100%
GOD 1
U kompaniji Snap, RSUs su podložni 1-godišnjem rasporedu sticanja:
100% stiče se u 1st-GOD (8.33% mesečno)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.3%
GOD 3
U kompaniji Snap, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
33.3% stiče se u 1st-GOD (2.77% mesečno)
33.3% stiče se u 2nd-GOD (2.77% mesečno)
33.3% stiče se u 3rd-GOD (2.77% mesečno)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Snap, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
GOD 1
33%
GOD 2
13%
GOD 3
U kompaniji Snap, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
54% stiče se u 1st-GOD (4.50% mesečno)
33% stiče se u 2nd-GOD (2.75% mesečno)
13% stiče se u 3rd-GOD (1.08% mesečno)
Monthly vesting, no 1 year cliff
