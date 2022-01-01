Direktorijum kompanija
Airbnb

Airbnb Plate

Plate Airbnb kreću se od $33,473 ukupne kompenzacije godišnje za Бизнис Аналитичар na nižem nivou do $836,108 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Airbnb. Poslednja izmena: 9/4/2025

Airbnb logo

$57K

Софтверски Инжењер
G7 $186K
G8 $309K
G9 $443K
G10 $587K
G11 $836K

Android inženjer

Mobilni softverski inženjer

Frontend softverski inženjer

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer podataka

Дата Сајентист
L3 $224K
L4 $237K
L5 $345K
L6 $502K
L7 $827K
Продукт Менаџер
L4 $292K
L5 $434K
L6 $512K
L7 $724K

Продукт Дизајнер
L6 $304K
L7 $201K
L8 $272K
L9 $406K
L10 $463K
L11 $706K

UX dizajner

Софтверски Инжењеринг Менаџер
M1 $602K
M2 $765K
Регрутер
G8 $189K
G9 $209K

Tehnički regrutovač

Технички Програм Менаџер
L5 $349K
L6 $499K
Финансијски Аналитичар
Median $301K
Пројект Менаџер
Median $200K
Маркетинг
Median $300K
Програм Менаџер
Median $330K
Бизнис Аналитичар
Median $33.5K
Дата Аналитичар
Median $157K
Правни
Median $275K

Pravni savetnik

Продаја
Median $100K
Дата Сајенс Менаџер
Median $620K
Административни Асистент
Median $155K
Бизнис Девелопмент
Median $130K
Информациони Технолог (ИТ)
Median $230K
УИкс Ресерчер
Median $340K
Рачуновођа
$190K

Tehnički računovođa

Бизнис Операције
$349K
Бизнис Операција Менаџер
$267K
Копирајтер
$246K
Људски Ресурси
$126K
Маркетинг Операције
$367K
Машински Инжењер
$295K
Пипл Операције
$402K
Продукт Дизајн Менаџер
$348K
Ревенју Операције
$266K
Сејлс Инжењер
$71.5K
Сајберсекјурити Аналитичар
$117K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


Raspored sticanja

35%

GOD 1

30%

GOD 2

20%

GOD 3

15%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Airbnb, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 35% stiče se u 1st-GOD (8.75% kvartalno)

  • 30% stiče se u 2nd-GOD (7.50% kvartalno)

  • 20% stiče se u 3rd-GOD (5.00% kvartalno)

  • 15% stiče se u 4th-GOD (3.75% kvartalno)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Airbnb, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Airbnb, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Airbnb je Софтверски Инжењер at the G11 level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $836,108. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Airbnb je $301,000.

Drugi resursi