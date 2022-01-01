Каталог Компанија
Roblox Плате

Распон плата Roblox је од $19,386 у годишњој укупној компензацији за Grafički dizajner на доњем крају до $1,200,556 за Softverski inženjer на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Roblox. Последње ажурирање: 8/19/2025

$160K

Softverski inženjer
IC1 $222K
IC2 $333K
IC3 $422K
IC4 $512K
IC5 $793K
IC6 $740K
TD1 $1.2M

Inženjer mašinskog učenja

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Mrežni inženjer

Softverski inženjer za kontrolu kvaliteta

Proizvodni softverski inženjer

Softverski inženjer bezbednosti

Inženjer pouzdanosti sistema

Softverski inženjer video igara

Menadžer proizvoda
IC2 $236K
IC3 $352K
IC4 $365K
IC5 $555K
IC6 $712K
Regrutер
IC4 $198K
M1 $296K
M2 $289K

Tehnički regrutеr

Dizajner proizvoda
IC1 $182K
IC4 $357K
IC5 $477K

UX dizajner

Naučnik podataka
IC3 $328K
IC4 $428K
IC5 $512K
Menadžer softverskog inženjerstva
IC1 $723K
IC5 $677K
IC6 $742K
Finansijski analitičar
Median $185K
Marketing
Median $260K
Administrativni asistent
$141K
Poslovni analitičar
$161K
Menadžer nauke o podacima
$564K
Grafički dizajner
$19.4K
Ljudski resursi
$281K
Informatičar (IT)
$275K
Menadžer dizajna proizvoda
$467K
Menadžer programa
$296K
Analitičar sajber bezbednosti
$318K
Tehnički menadžer programa
$274K
Tehnički pisac
$191K
Poverenje i bezbednost
$228K
Venture kapitalist
$653K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


План стицања права

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

Тип акције
RSU

У компанији Roblox, RSUs подлежу 3-годишњем плану стицања права:

  • 33% стиче се у 1st-ГОД (8.25% тромесечно)

  • 33% стиче се у 2nd-ГОД (8.25% тромесечно)

  • 33% стиче се у 3rd-ГОД (8.25% тромесечно)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акције
RSU

У компанији Roblox, RSUs подлежу 4-годишњем плану стицања права:

  • 25% стиче се у 1st-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% стиче се у 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% стиче се у 4th-ГОД (2.08% месечно)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Roblox је Softverski inženjer at the TD1 level са годишњом укупном компензацијом од $1,200,556. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Roblox је $332,693.

