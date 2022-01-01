Roblox Плате

Распон плата Roblox је од $19,386 у годишњој укупној компензацији за Grafički dizajner на доњем крају до $1,200,556 за Softverski inženjer на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Roblox. Последње ажурирање: 8/19/2025
33%
ГОД 1
33%
ГОД 2
33%
ГОД 3
У компанији Roblox, RSUs подлежу 3-годишњем плану стицања права:
33% стиче се у 1st-ГОД (8.25% тромесечно)
33% стиче се у 2nd-ГОД (8.25% тромесечно)
33% стиче се у 3rd-ГОД (8.25% тромесечно)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
У компанији Roblox, RSUs подлежу 4-годишњем плану стицања права:
25% стиче се у 1st-ГОД (25.00% годишње)
25% стиче се у 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% стиче се у 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% стиче се у 4th-ГОД (2.08% месечно)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
